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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

3 крейцера 1809 года (Вюрцбург, Фердинанд)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,300)
  • Вес 1,1 - 1,35 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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