flag
Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Монеты Вюрцбурга 1809 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Гульден 1809
Средняя цена 7400 $
Продажи
0 13

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
6 крейцеров 1809
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 крейцера 1809
Средняя цена
Продажи
0 0
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть