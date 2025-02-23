Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1809 года (Вюрцбург, Фердинанд)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал Гульден
- Год 1809
- Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1809 года. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 5077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7236 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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