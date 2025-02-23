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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1809 года (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Гульден 1809 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - Гульден 1809 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Гульден
  • Год 1809
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1809 года. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 5077 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 9000 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Attica Auctions - June 16, 2024
Продавец Attica Auctions
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
7236 $
Цена в валюте аукциона 6750 EUR
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе SINCONA - May 15, 2024
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 NGC
Цена
8270 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Möller - May 27, 2014
Продавец Möller
Дата 27 мая 2014
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Möller - December 3, 2013
Продавец Möller
Дата 3 декабря 2013
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Möller - May 7, 2013
Продавец Möller
Дата 7 мая 2013
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Naumann - March 17, 2013
Продавец Naumann
Дата 17 марта 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1809 на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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