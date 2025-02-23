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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

1/2 крейцера 1810 года (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1810 года - цена монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1810 года - цена монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,28 - 3,05 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 1/2 крейцера 1810 года. Это медная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 10073 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 340 EUR. Торги состоялись 16 января 2023.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Sonntag (1)
Вюрцбург 1/2 крейцера 1810 на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
172 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Вюрцбург 1/2 крейцера 1810 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1810 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1810 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Вюрцбург 1/2 крейцера 1810 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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