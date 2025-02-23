Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
1/2 крейцера 1810 года (Вюрцбург, Фердинанд)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,28 - 3,05 гр
- Диаметр 21 - 23 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал 1/2 крейцера
- Год 1810
- Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
- Монетный двор Вюрцбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 1/2 крейцера 1810 года. Это медная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 10073 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 340 EUR. Торги состоялись 16 января 2023.
Сохранность
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Где продать?
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