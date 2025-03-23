Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1812 года R (Вюрцбург, Фердинанд)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал Гульден
- Год 1812
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1812 года со знаком R. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 7125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5100 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2006.
Сохранность
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
6145 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
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