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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1812 года R (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Гульден 1812 года R - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - Гульден 1812 года R - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Гульден
  • Год 1812
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1812 года со знаком R. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 7125 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5100 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2006.

Сохранность
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Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
6069 $
Цена в валюте аукциона 4800 EUR
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
6145 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2007
Сохранность UNC
Цена
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - September 29, 2006
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2006
Сохранность AU
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - March 14, 2003
Продавец Künker
Дата 14 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - March 13, 2002
Продавец Künker
Дата 13 марта 2002
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе Künker - September 26, 2000
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Вюрцбург Гульден 1812 R на аукционе WAG - February 16, 2025
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2025
Сохранность UNC
К аукциону

Где продать?

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