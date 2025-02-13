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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Монеты Вюрцбурга 1811 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 крейцера 1811
Средняя цена 40 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/4 крейцера 1811
Средняя цена 35 $
Продажи
0 12
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