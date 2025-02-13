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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

1/2 крейцера 1811 года (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - 1/2 крейцера 1811 года - цена монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - 1/2 крейцера 1811 года - цена монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,28 - 3,05 гр
  • Диаметр 21 - 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал 1/2 крейцера
  • Год 1811
  • Правитель Фердинанд (Великий герцог Вюрцбурга)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты 1/2 крейцера 1811 года. Это медная монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 3737 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 50 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - January 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Russiancoin - February 16, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 16 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность XF
Цена
67 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Вюрцбург 1/2 крейцера 1811 на аукционе Münzen & Medaillen - April 16, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 16 апреля 2004
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 крейцера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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