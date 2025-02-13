Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1814 года R (Вюрцбург, Фердинанд)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Фердинанд
- Номинал Гульден
- Год 1814
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Вюрцбург
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1814 года со знаком R. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 5337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
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