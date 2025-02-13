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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1814 года R (Вюрцбург, Фердинанд)

Аверс монеты - Гульден 1814 года R - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд Реверс монеты - Гульден 1814 года R - цена золотой монеты - Вюрцбург, Фердинанд

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Фердинанд
  • Номинал Гульден
  • Год 1814
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Вюрцбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1814 года со знаком R. Это золотая монета периода Фердинанда. Рекорд цены принадлежит лоту 5337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
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Вюрцбург Гульден 1814 R на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
16338 $
Цена в валюте аукциона 14000 EUR
Вюрцбург Гульден 1814 R на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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