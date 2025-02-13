Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1817 года (Вюрцбург, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Максимилиан I
- Номинал Гульден
- Год 1817
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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