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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1815 года (Вюрцбург, Максимилиан I)

Аверс монеты - Гульден 1815 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I Реверс монеты - Гульден 1815 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Гульден
  • Год 1815
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1815 года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Auction World - October 20, 2024
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1672 $
Цена в валюте аукциона 250000 JPY
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Rauch - December 9, 2023
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
2693 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Gorny & Mosch - March 9, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Frankfurter - November 5, 2021
Продавец Frankfurter
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе WAG - February 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе WAG - December 8, 2013
Продавец WAG
Дата 8 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе WAG - September 1, 2013
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность UNC
Цена
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Stack's - October 21, 2010
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Stack's - October 21, 2010
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Goldberg - September 21, 2005
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Goldberg - February 23, 2005
Вюрцбург Гульден 1815 на аукционе Goldberg - February 23, 2005
Продавец Goldberg
Дата 23 февраля 2005
Сохранность VF
Цена
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