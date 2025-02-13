Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1815 года (Вюрцбург, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Максимилиан I
- Номинал Гульден
- Год 1815
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1815 года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 2297 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- Frankfurter (1)
- Gärtner (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (2)
- Künker (6)
- Rauch (1)
- Stack's (1)
- Teutoburger (2)
- UBS (1)
- WAG (4)
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1672 $
Цена в валюте аукциона 250000 JPY
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 марта 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2010
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
12
Где продать?
Для продажи Гульден 1815 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск