Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден 1803 года (Вюрцбург, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Максимилиан I
- Номинал Гульден
- Год 1803
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1803 года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
******
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12
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