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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1803 года (Вюрцбург, Максимилиан I)

Аверс монеты - Гульден 1803 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I Реверс монеты - Гульден 1803 года - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Гульден
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден 1803 года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5500 EUR. Торги состоялись 2 февраля 2012.

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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
4246 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
740 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе SINCONA - May 16, 2017
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Möller - November 17, 2016
Продавец Möller
Дата 17 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Teutoburger - September 6, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2013
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Emporium Hamburg - April 5, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - February 5, 2009
Продавец Künker
Дата 5 февраля 2009
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 26, 2007
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 26 сентября 2007
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Stack's - March 10, 2006
Вюрцбург Гульден 1803 на аукционе Stack's - March 10, 2006
Продавец Stack's
Дата 10 марта 2006
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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