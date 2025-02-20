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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)

Аверс монеты - Гульден без года (1864) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг II Реверс монеты - Гульден без года (1864) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Людвиг II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,05 гр
  • Чистого золота (0,0755 oz) 2,3485 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 350

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Людвиг II
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1864)
  • Правитель Людвиг II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Gärtner (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • HIRSCH (4)
  • Künker (3)
  • Möller (4)
  • Westfälische (1)
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - December 2, 2022
Продавец Möller
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
1948 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность XF
Цена
4382 $
Цена в валюте аукциона 3600 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Gorny & Mosch - October 16, 2019
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Westfälische - November 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Gärtner - June 20, 2015
Продавец Gärtner
Дата 20 июня 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - May 8, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - February 13, 2015
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2015
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - September 24, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 24 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - May 9, 2014
Продавец HIRSCH
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Künker - March 15, 2002
Продавец Künker
Дата 15 марта 2002
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе Künker - June 15, 1999
Продавец Künker
Дата 15 июня 1999
Сохранность AU
Цена
******
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Где купить?
Вюрцбург Гульден без года (1864) C.V. на аукционе HIRSCH - February 13, 2025
Продавец HIRSCH
Дата 13 февраля 2025
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи Гульден 1864 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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