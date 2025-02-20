Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,05 гр
- Чистого золота (0,0755 oz) 2,3485 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 350
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Людвиг II
- Номинал Гульден
- Год без года (1864)
- Правитель Людвиг II (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.
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- Westfälische (1)
Продавец Gorny & Mosch
Дата 16 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 24 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
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