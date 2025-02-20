Гульден без года (1864) C.V. (Вюрцбург, Людвиг II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1864) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Людвига II. Рекорд цены принадлежит лоту 420 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 3600 EUR. Торги состоялись 7 июня 2021.

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