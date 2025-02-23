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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден 1803 года (Вюрцбург, Максимилиан I)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Гульден
  • Год 1803
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

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