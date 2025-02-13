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Гульден без года (1848-1850) C.V. (Вюрцбург, Максимилиан II)

Аверс монеты - Гульден без года (1848-1850) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан II Реверс монеты - Гульден без года (1848-1850) C.V. - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 215

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан II
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1848-1850)
  • Правитель Максимилиан II (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1848-1850) года со знаком C.V.. Это золотая монета периода Максимилиана II. Рекорд цены принадлежит лоту 2316 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7000 EUR. Торги состоялись 17 марта 2023.

Сохранность
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность AU
Цена
7430 $
Цена в валюте аукциона 7000 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
4028 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Hess Divo - October 22, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 22 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - February 2, 2012
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2012
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Stack's - January 13, 2009
Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1848-1850) C.V. на аукционе Künker - March 14, 2006
Продавец Künker
Дата 14 марта 2006
Сохранность AU
Цена
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