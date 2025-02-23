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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Гульден без года (1817) (Вюрцбург, Максимилиан I)

Аверс монеты - Гульден без года (1817) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I Реверс монеты - Гульден без года (1817) - цена золотой монеты - Вюрцбург, Максимилиан I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,770)
  • Вес 3,248 гр
  • Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюрцбург
  • Период Максимилиан I
  • Номинал Гульден
  • Год без года (1817)
  • Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1817) года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3400 CHF. Торги состоялись 8 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Sonntag - December 10, 2024
Продавец Sonntag
Дата 10 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
792 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Chaponnière - December 8, 2024
Продавец Chaponnière
Дата 8 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3849 $
Цена в валюте аукциона 3400 CHF
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - December 5, 2024
Продавец Künker
Дата 5 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 13, 2022
Продавец Möller
Дата 13 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - March 22, 2022
Продавец Künker
Дата 22 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - January 26, 2022
Продавец Künker
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе WAG - July 11, 2021
Продавец WAG
Дата 11 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 8, 2021
Продавец Möller
Дата 8 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 29, 2020
Продавец Möller
Дата 29 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Вюрцбург Гульден без года (1817) на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гульден 1817 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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