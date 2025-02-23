Гульден без года (1817) (Вюрцбург, Максимилиан I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1817) года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3400 CHF. Торги состоялись 8 декабря 2024.

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