Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864
Гульден без года (1817) (Вюрцбург, Максимилиан I)
Техническая информация
- Металл Золото (0,770)
- Вес 3,248 гр
- Чистого золота (0,0804 oz) 2,501 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюрцбург
- Период Максимилиан I
- Номинал Гульден
- Год без года (1817)
- Правитель Максимилиан I (Король Баварии)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (50) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вюрцбургской монеты Гульден без года (1817) года. Это золотая монета периода Максимилиана I. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Chaponnière & Firmenich SA за 3400 CHF. Торги состоялись 8 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Chaponnière
Дата 8 декабря 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
3849 $
Цена в валюте аукциона 3400 CHF
123
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