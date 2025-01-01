FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
Silbermünzen 50 Centime von Napoleon III - Frankreich
50 Centime 1852
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1852A1,010,000276
50 Centime 1853-1863
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1853A153,8301341854A1,080,2340271855A400,2590171856A1,436,2990191856BB1,195,698041856D1,245,5270101857A1,631,8611261858A5,558,5110461859A3,880,4730311859BB1,112,2710221860A2,656,8241371860BB2,917,4720151861BB355,000001862A1,549,4680251862BB1,007,000001863BB137,01104
50 Centime 1864-1869
JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf1864A7,597,7560401864BB4,625,8490401864K1,827,9360101865A7,397,6121201865BB5,174,945091865K4,900,8920131866A5,921,1570211866BB5,255,9661281866K3,500,433081867A14,528,4380321867BB9,991,7040601867K4,691,7290151868A2,788,5120161868BB9,992,0000241869BB1,800,000021
