50 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC137,011
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1863
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (4)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 846, welches bei iNumis für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
