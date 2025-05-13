flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC137,011

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1863
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 846, welches bei iNumis für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2016.

Frankreich 50 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 13. Mai 2025
Verkäufercgb.fr
Datum13. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
133 $
Preis in Auktionswährung 120 EUR
Frankreich 50 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 14. Januar 2025
Verkäufercgb.fr
Datum14. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1863 BB auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungVF25
Preis
Frankreich 50 Centime 1863 BB auf der Auktion iNumis - 8. März 2016
VerkäuferiNumis
Datum8. März 2016
ErhaltungKeine Note
Preis
165 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
