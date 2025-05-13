50 Centime 1863 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1863 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 846, welches bei iNumis für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. März 2016.

Erhaltung VF (3) Keine Note (1) Erhaltung (slab) VF25 (1)