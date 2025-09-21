flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,558,511

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1858
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (46)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 709596, welches bei cgb.fr für 870 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
42 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion WAG - 1. September 2024
VerkäuferWAG
Datum1. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
221 $
Preis in Auktionswährung 200 EUR
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Chiswick Auctions - 26. Mai 2024
VerkäuferChiswick Auctions
Datum26. Mai 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Antivm Numismatica - 29. Dezember 2023
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum29. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Stack's - 23. August 2023
VerkäuferStack's
Datum23. August 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 6. Juni 2023
Verkäufercgb.fr
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Numismática Leilões - 24. Januar 2023
VerkäuferNumismática Leilões
Datum24. Januar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 24. Januar 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Januar 2023
ErhaltungAU53
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungMS62
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 3. August 2021
Verkäufercgb.fr
Datum3. August 2021
ErhaltungMS62
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion cgb.fr - 27. Juli 2021
Verkäufercgb.fr
Datum27. Juli 2021
ErhaltungMS62
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 29. Mai 2021
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum29. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion Inasta - 27. April 2021
VerkäuferInasta
Datum27. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1858 A auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungXF
Preis
