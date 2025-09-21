50 Centime 1858 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1858 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 709596, welches bei cgb.fr für 870 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.

