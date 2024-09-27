50 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 793, welches bei Maison Palombo für 550 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

