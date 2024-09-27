flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: iNumis

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,656,824

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:50 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1860 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (36)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1860 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 793, welches bei Maison Palombo für 550 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion COINSNET - 31. August 2025
VerkäuferCOINSNET
Datum31. August 2025
ErhaltungXF
Preis
10 $
Preis in Auktionswährung 35 PLN
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
71 $
Preis in Auktionswährung 65 EUR
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Coin Cabinet - 26. März 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum26. März 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 19. November 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum19. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion COINSNET - 3. September 2023
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion COINSNET - 3. September 2023
VerkäuferCOINSNET
Datum3. September 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 27. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum27. Juli 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 27. Juli 2023
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 27. Juli 2023
VerkäuferHeritage
Datum27. Juli 2023
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 2. Juli 2023
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum2. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion cgb.fr - 25. April 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. April 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 22. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 22. September 2022
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 22. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion cgb.fr - 7. Juni 2022
Verkäufercgb.fr
Datum7. Juni 2022
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Monedalia.es - 30. November 2021
VerkäuferMonedalia.es
Datum30. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion Katz - 30. April 2020
VerkäuferKatz
Datum30. April 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion iNumis - 8. Oktober 2019
VerkäuferiNumis
Datum8. Oktober 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1860 A auf der Auktion cgb.fr - 30. Juli 2019
Verkäufercgb.fr
Datum30. Juli 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
