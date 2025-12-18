50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 727412, welches bei cgb.fr für 105 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2025.

Erhaltung UNC (3) AU (2) Keine Note (4) Erhaltung (slab) MS64 (1) Service NGC (2)