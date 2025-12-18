flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,174,945

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1865
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (9)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 727412, welches bei cgb.fr für 105 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Russiancoin - 18. Dezember 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Russiancoin - 23. Oktober 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion cgb.fr - 21. Oktober 2025
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
122 $
Preis in Auktionswährung 105 EUR
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Russiancoin - 18. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum18. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Auctiones - 20. September 2020
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2020
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Auctiones - 20. September 2015
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2015
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion Grün - 21. November 2014
VerkäuferGrün
Datum21. November 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 BB auf der Auktion SINCONA - 16. Oktober 2013
VerkäuferSINCONA
Datum16. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
109 $
Preis in Auktionswährung 100 CHF
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1865Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen