FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1865 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,174,945
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1865
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionspreise (9)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 727412, welches bei cgb.fr für 105 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum21. Oktober 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
122 $
Preis in Auktionswährung 105 EUR
Beliebte Abschnitte