FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Katz Auction
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC14,528,438
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionspreise (32)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617682, welches bei cgb.fr für 701 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Oktober 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
12
Beliebte Abschnitte