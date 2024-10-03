flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC14,528,438

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (32)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617682, welches bei cgb.fr für 701 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Oktober 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 14. Dezember 2025
VerkäuferCoins NB
Datum14. Dezember 2025
ErhaltungVF
Preis
14 $
Preis in Auktionswährung 12 EUR
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
82 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 29. März 2025
VerkäuferCoins NB
Datum29. März 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Heritage - 30. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum30. Dezember 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 26. Juli 2024
VerkäuferKatz
Datum26. Juli 2024
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 10. Dezember 2023
VerkäuferKatz
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion cgb.fr - 6. Juni 2023
Verkäufercgb.fr
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Pruvost - 15. April 2023
VerkäuferPruvost
Datum15. April 2023
ErhaltungMS66 GENI
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Coins NB - 11. März 2023
VerkäuferCoins NB
Datum11. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Olivier Goujon - 9. Oktober 2022
VerkäuferOlivier Goujon
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 25. September 2022
VerkäuferKatz
Datum25. September 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion Katz - 28. Juli 2022
VerkäuferKatz
Datum28. Juli 2022
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion cgb.fr - 7. Juni 2022
Verkäufercgb.fr
Datum7. Juni 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1867 A auf der Auktion iNumis - 9. Mai 2022
VerkäuferiNumis
Datum9. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1867Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen