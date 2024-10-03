50 Centime 1867 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 617682, welches bei cgb.fr für 701 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Oktober 2020.

