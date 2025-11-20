FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,992,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1868
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionspreise (24)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 800, welches bei iNumis für 985 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
891 $
Preis in Auktionswährung 760 EUR
VerkäuferJean ELSEN
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferPegasus Auctions
Datum27. März 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte