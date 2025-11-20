flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Teutoburger Münzauktion GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,992,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:360 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (24)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 800, welches bei iNumis für 985 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungAU58
Preis
406 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 20. November 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum20. November 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 25. September 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
891 $
Preis in Auktionswährung 760 EUR
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Russiancoin - 21. August 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum21. August 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Jean ELSEN - 9. Dezember 2023
VerkäuferJean ELSEN
Datum9. Dezember 2023
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungXF45
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Pegasus Auctions - 27. März 2022
VerkäuferPegasus Auctions
Datum27. März 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Felzmann - 18. Januar 2021
VerkäuferFelzmann
Datum18. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Felzmann - 4. März 2020
VerkäuferFelzmann
Datum4. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 9. April 2019
Verkäufercgb.fr
Datum9. April 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion iNumis - 7. März 2017
VerkäuferiNumis
Datum7. März 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Rauch - 20. April 2016
VerkäuferRauch
Datum20. April 2016
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion Stephen Album - 16. Januar 2015
VerkäuferStephen Album
Datum16. Januar 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion SINCONA - 17. Oktober 2014
VerkäuferSINCONA
Datum17. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion cgb.fr - 18. Juni 2014
Verkäufercgb.fr
Datum18. Juni 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 BB auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungVF
Preis
