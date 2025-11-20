50 Centime 1868 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1868 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 800, welches bei iNumis für 985 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Juni 2016.

