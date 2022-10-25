FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,080,234
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1854
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionspreise (27)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 383, welches bei FARRANDO für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
12
