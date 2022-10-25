flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Auctiones GmbH

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,080,234

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1854
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1900 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1854 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (27)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1854 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 383, welches bei FARRANDO für 28.000 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. April 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion FARRANDO - 11. April 2025
VerkäuferFARRANDO
Datum11. April 2025
ErhaltungUNC
Preis
31521 $
Preis in Auktionswährung 28000 EUR
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungXF
Preis
76 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Heritage - 23. Mai 2024
VerkäuferHeritage
Datum23. Mai 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS67 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 25. Oktober 2022
Verkäufercgb.fr
Datum25. Oktober 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Juni 2022
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Goldberg - 30. Juni 2022
VerkäuferGoldberg
Datum30. Juni 2022
ErhaltungSP62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion iNumis - 9. Mai 2022
VerkäuferiNumis
Datum9. Mai 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Auctiones - 21. März 2021
VerkäuferAuctiones
Datum21. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Florange - 15. Januar 2021
VerkäuferFlorange
Datum15. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Auctiones - 20. September 2020
VerkäuferAuctiones
Datum20. September 2020
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion cgb.fr - 10. März 2020
Verkäufercgb.fr
Datum10. März 2020
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion MDC Monaco - 14. November 2019
VerkäuferMDC Monaco
Datum14. November 2019
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Pliego - 29. Oktober 2018
VerkäuferPliego
Datum29. Oktober 2018
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Pliego - 24. November 2017
VerkäuferPliego
Datum24. November 2017
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Pliego - 28. Juni 2017
VerkäuferPliego
Datum28. Juni 2017
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2013
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2013
ErhaltungF
Preis
Frankreich 50 Centime 1854 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2013
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2013
ErhaltungXF
Preis
