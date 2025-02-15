50 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 875, welches bei Editions V. GADOURY für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2021.

Erhaltung UNC (6) AU (4) XF (2) VF (3) Erhaltung (slab) MS67 (1) MS64 (3) MS62 (1) Service PCGS (4)