50 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Editions V. GADOURY

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,917,472

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1860
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1860 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (15)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1860 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 875, welches bei Editions V. GADOURY für 600 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Rare Coins - 15. Februar 2025
VerkäuferRare Coins
Datum15. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
242 $
Preis in Auktionswährung 22000 RUB
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungAU
Preis
161 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS62
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion V. GADOURY - 23. Oktober 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum23. Oktober 2021
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Bertolami - 18. Mai 2019
VerkäuferBertolami
Datum18. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion iBelgica - 27. März 2019
VerkäuferiBelgica
Datum27. März 2019
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion 51 Gallery - 25. April 2018
Verkäufer51 Gallery
Datum25. April 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Rauch - 17. März 2018
VerkäuferRauch
Datum17. März 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion 51 Gallery - 9. Juni 2017
Verkäufer51 Gallery
Datum9. Juni 2017
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Teutoburger - 10. September 2016
VerkäuferTeutoburger
Datum10. September 2016
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion WAG - 13. März 2016
VerkäuferWAG
Datum13. März 2016
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Grün - 21. November 2014
VerkäuferGrün
Datum21. November 2014
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion SINCONA - 16. Oktober 2013
VerkäuferSINCONA
Datum16. Oktober 2013
ErhaltungAU
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1860 BB auf der Auktion Künker - 9. Februar 2012
VerkäuferKünker
Datum9. Februar 2012
ErhaltungXF
Preis
