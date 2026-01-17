flag
50 Centime 1862 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,007,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1862
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
