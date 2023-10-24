flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,245,527

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteLyon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (10)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 46, welches bei MDC Monaco für 400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion Coins NB - 19. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum19. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
7 $
Preis in Auktionswährung 6 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion cgb.fr - 24. Oktober 2023
Verkäufercgb.fr
Datum24. Oktober 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion cgb.fr - 25. Juli 2023
Verkäufercgb.fr
Datum25. Juli 2023
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion WAG - 12. März 2023
VerkäuferWAG
Datum12. März 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
213 $
Preis in Auktionswährung 200 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion FEYDEAU BOURSE - 18. Februar 2022
VerkäuferFEYDEAU BOURSE
Datum18. Februar 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion iNumis - 9. März 2021
VerkäuferiNumis
Datum9. März 2021
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion Florange - 15. Januar 2021
VerkäuferFlorange
Datum15. Januar 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 D auf der Auktion Heritage - 12. Oktober 2010
VerkäuferHeritage
Datum12. Oktober 2010
ErhaltungMS64 ANACS
Preis
Beliebte Abschnitte
