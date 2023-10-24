FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1856 D "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,245,527
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteLyon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:210 USD
Auktionspreise (10)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung D. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Lyon geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 46, welches bei MDC Monaco für 400 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
