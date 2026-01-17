flag
Frankreich
Zeitraum:1775-1940

50 Centime 1866 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1866 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1866 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,921,157

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1866 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (21)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 494, welches bei Maison Palombo für 1.400 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Istra Numizmatika - 17. Januar 2026
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum17. Januar 2026
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
119 $
Preis in Auktionswährung 119 USD
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Heritage - 10. Dezember 2023
VerkäuferHeritage
Datum10. Dezember 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Palombo - 22. Januar 2022
VerkäuferPalombo
Datum22. Januar 2022
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 5. Juni 2018
VerkäuferiNumis
Datum5. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion MDC Monaco - 20. Mai 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum20. Mai 2017
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Artemide Aste - 18. Februar 2015
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Artemide Aste - 18. Februar 2015
VerkäuferArtemide Aste
Datum18. Februar 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 14. Oktober 2014
VerkäuferiNumis
Datum14. Oktober 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Goldberg - 28. Januar 2014
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Goldberg - 28. Januar 2014
VerkäuferGoldberg
Datum28. Januar 2014
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2013
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2013
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion iNumis - 11. Dezember 2012
VerkäuferiNumis
Datum11. Dezember 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 A auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungXF
Preis
