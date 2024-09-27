flag
50 Centime 1868 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1868 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1868 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC2,788,512

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1868
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1868 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (16)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 841, welches bei cgb.fr für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Stack's - 13. März 2025
VerkäuferStack's
Datum13. März 2025
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
220 $
Preis in Auktionswährung 220 USD
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 36 EUR
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS60
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Coinhouse - 9. Oktober 2022
VerkäuferCoinhouse
Datum9. Oktober 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion V. GADOURY - 3. April 2020
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. April 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Heritage - 3. Oktober 2019
VerkäuferHeritage
Datum3. Oktober 2019
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 16. Dezember 2015
VerkäuferAureo & Calicó
Datum16. Dezember 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 7. Juli 2015
VerkäuferAureo & Calicó
Datum7. Juli 2015
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion London Coins - 7. Juni 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum7. Juni 2015
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 18. September 2014
VerkäuferAureo & Calicó
Datum18. September 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2013
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2011
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1868 A auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungXF
Preis
