50 Centime 1868 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1868 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 841, welches bei cgb.fr für 150 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2011.

