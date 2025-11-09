FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC9,991,704
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionspreise (60)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 495, welches bei Maison Palombo für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
