50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 495, welches bei Maison Palombo für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

