50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC9,991,704

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:30 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1867 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (60)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 495, welches bei Maison Palombo für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Antivm Numismatica - 9. November 2025
VerkäuferAntivm Numismatica
Datum9. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Zöttl - 18. Oktober 2025
VerkäuferZöttl
Datum18. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 12. Oktober 2025
VerkäuferKatz
Datum12. Oktober 2025
ErhaltungXF
Preis
15 $
Preis in Auktionswährung 13 EUR
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Heritage - 4. August 2025
VerkäuferHeritage
Datum4. August 2025
ErhaltungMS65 NGC
Preis
99 $
Preis in Auktionswährung 99 USD
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Zöttl - 3. Mai 2025
VerkäuferZöttl
Datum3. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 30. März 2025
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum30. März 2025
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 16. Dezember 2024
VerkäuferKatz
Datum16. Dezember 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 21. November 2024
VerkäuferKatz
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Istra Numizmatika - 10. November 2024
VerkäuferIstra Numizmatika
Datum10. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 6. August 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum6. August 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Coins NB - 30. März 2024
VerkäuferCoins NB
Datum30. März 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Palombo - 27. März 2024
VerkäuferPalombo
Datum27. März 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 10. März 2024
VerkäuferKatz
Datum10. März 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. Februar 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. Februar 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 14. Februar 2024
VerkäuferAureo & Calicó
Datum14. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Cieszyńskie CN - 5. November 2023
VerkäuferCieszyńskie CN
Datum5. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Aphrodite Art Coins - 9. Juli 2023
VerkäuferAphrodite Art Coins
Datum9. Juli 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 BB auf der Auktion Katz - 30. Oktober 2022
VerkäuferKatz
Datum30. Oktober 2022
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Beliebte Abschnitte
