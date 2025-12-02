FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC153,830
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1853
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4000 USD
Auktionspreise (33)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 43, welches bei MDC Monaco für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
