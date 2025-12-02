50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 43, welches bei MDC Monaco für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung PROOF (3) UNC (17) AU (7) XF (3) VF (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) MS66 (4) MS65 (3) MS64 (3) MS63 (3) MS62 (3) AU58 (1) AU50 (2) SP65 (1) PF64 (3) CAMEO (1) Service PCGS (17) NGC (4) GENI (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Aureo & Calicó (1)

cgb.fr (8)

Goldberg (2)

Heritage (1)

Hess Divo (1)

iNumis (5)

Künker (1)

MDC Monaco (6)

NumisCorner (3)

Olivier Goujon (1)

Palombo (1)

SINCONA (1)

Stack's (1)

WAG (1)