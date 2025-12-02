flag
50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Olivier Goujon Numismatique

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC153,830

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1853
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:460 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1853 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (33)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1853 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 43, welches bei MDC Monaco für 4.200 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. Mai 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 2. Dezember 2025
Verkäufercgb.fr
Datum2. Dezember 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
534 $
Preis in Auktionswährung 460 EUR
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 23. September 2025
Verkäufercgb.fr
Datum23. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
590 $
Preis in Auktionswährung 500 EUR
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungSP65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion MDC Monaco - 21. Oktober 2021
VerkäuferMDC Monaco
Datum21. Oktober 2021
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 15. Juni 2021
Verkäufercgb.fr
Datum15. Juni 2021
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 8. Dezember 2020
Verkäufercgb.fr
Datum8. Dezember 2020
ErhaltungMS65 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 10. März 2020
Verkäufercgb.fr
Datum10. März 2020
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 10. September 2019
Verkäufercgb.fr
Datum10. September 2019
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion cgb.fr - 5. März 2019
Verkäufercgb.fr
Datum5. März 2019
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion WAG - 3. Juni 2018
VerkäuferWAG
Datum3. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion iNumis - 6. März 2018
VerkäuferiNumis
Datum6. März 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2018
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2018
ErhaltungPF64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1853 A auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2017
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2017
ErhaltungMS62 NGC
Preis
