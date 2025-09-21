flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

no imageno image

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,010,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1852
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Durchschnittspreis (PROOF):1000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1852 A - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (74)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30417, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Katz - 21. September 2025
VerkäuferKatz
Datum21. September 2025
ErhaltungXF
Preis
89 $
Preis in Auktionswährung 76 EUR
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungVF
Preis
19 $
Preis in Auktionswährung 16 EUR
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Rauch - 29. März 2025
VerkäuferRauch
Datum29. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungAU53
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Stack's - 31. Oktober 2024
VerkäuferStack's
Datum31. Oktober 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS60
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Stephen Album - 22. September 2024
VerkäuferStephen Album
Datum22. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungAU53
Preis
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 25. April 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum25. April 2023
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Ibrahim's Collectibles - 5. März 2023
VerkäuferIbrahim's Collectibles
Datum5. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Olivier Goujon - 24. Februar 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum24. Februar 2023
ErhaltungXF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion RedSquare - 3. Dezember 2022
VerkäuferRedSquare
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Numismatica Ranieri - 29. Oktober 2022
VerkäuferNumismatica Ranieri
Datum29. Oktober 2022
ErhaltungUNC
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1852 A auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
