50 Centime 1852 A (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1852 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 30417, welches bei Heritage Auctions für 5.520 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 7. Januar 2018.

