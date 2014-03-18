50 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 647, welches bei MDC Monaco für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Juni 2024.

Erhaltung UNC (1) XF (2) VF (1) Erhaltung (slab) MS63 (1) Service PCGS (1)