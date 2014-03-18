flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,195,698

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1856 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (4)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 647, welches bei MDC Monaco für 75 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Juni 2024.

Frankreich 50 Centime 1856 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 BB auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 27. Februar 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum27. Februar 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 BB auf der Auktion WAG - 7. September 2014
VerkäuferWAG
Datum7. September 2014
ErhaltungXF
Preis
39 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 BB auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungVF
Preis
