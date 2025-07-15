FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: H.D. Rauch
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,880,473
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (31)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63466, welches bei Heritage Auctions für 492 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. September 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStephen Album
Datum15. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
264 $
Preis in Auktionswährung 264 USD
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTeutoburger
Datum6. September 2014
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
12
Beliebte Abschnitte