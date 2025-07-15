flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: H.D. Rauch

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,880,473

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1859 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (31)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1859 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63466, welches bei Heritage Auctions für 492 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Stephen Album - 15. Juli 2025
VerkäuferStephen Album
Datum15. Juli 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
264 $
Preis in Auktionswährung 264 USD
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Stack's - 25. Februar 2025
VerkäuferStack's
Datum25. Februar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion SHENBERG AUCTION - 26. Januar 2025
VerkäuferSHENBERG AUCTION
Datum26. Januar 2025
ErhaltungXF
Preis
9 $
Preis in Auktionswährung 9 EUR
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion NumisCorner - 15. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum15. Juni 2024
ErhaltungMS62 GENI
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Katz - 14. Januar 2024
VerkäuferKatz
Datum14. Januar 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Heritage - 15. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum15. September 2022
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Aurea - 6. Oktober 2021
VerkäuferAurea
Datum6. Oktober 2021
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Inasta - 2. Juli 2020
VerkäuferInasta
Datum2. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2019
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. November 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Teutoburger - 6. September 2014
VerkäuferTeutoburger
Datum6. September 2014
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion iNumis - 3. Juni 2014
VerkäuferiNumis
Datum3. Juni 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion ICE - 17. Mai 2014
VerkäuferICE
Datum17. Mai 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2014
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2014
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungVF
Preis
******
