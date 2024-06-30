flag
50 Centime 1859 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,112,271

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1859
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1859 BB "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (22)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1859 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 491, welches bei Maison Palombo für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. Juni 2024
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. Juni 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
364 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Künker - 8. Dezember 2023
VerkäuferKünker
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungAU
Preis
135 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Katz - 14. Mai 2023
VerkäuferKatz
Datum14. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion MDC Monaco - 22. April 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. April 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 4. Juni 2019
VerkäuferiNumis
Datum4. Juni 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 5. März 2019
VerkäuferiNumis
Datum5. März 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 19. November 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 21. Mai 2016
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum21. Mai 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 14. Oktober 2014
VerkäuferiNumis
Datum14. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Rauch - 13. Dezember 2013
VerkäuferRauch
Datum13. Dezember 2013
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion WAG - 4. August 2013
VerkäuferWAG
Datum4. August 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Höhn - 8. Dezember 2012
VerkäuferHöhn
Datum8. Dezember 2012
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1859 BB auf der Auktion Künker - 22. Juni 2011
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2011
ErhaltungAU
Preis
