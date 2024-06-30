FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1859 BB "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,112,271
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1859
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:370 USD
Auktionspreise (22)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1859 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 491, welches bei Maison Palombo für 2.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. Juni 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
364 $
Preis in Auktionswährung 340 EUR
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum19. November 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
12
