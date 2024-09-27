flag
50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Aureo & Calicó, S.L.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,800,000

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1869
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1162, welches bei iNumis für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion MDC Monaco - 15. März 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. März 2025
ErhaltungAU58 PCG
Preis
153 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungXF40
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
307 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Katz - 15. Mai 2022
VerkäuferKatz
Datum15. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 3. Juli 2019
VerkäuferAureo & Calicó
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion iNumis - 11. Oktober 2016
VerkäuferiNumis
Datum11. Oktober 2016
ErhaltungF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Creusy Numismatique - 22. April 2014
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum22. April 2014
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Creusy Numismatique - 5. Dezember 2013
VerkäuferCreusy Numismatique
Datum5. Dezember 2013
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion WAG - 7. Juli 2013
VerkäuferWAG
Datum7. Juli 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Aureo & Calicó - 28. Mai 2013
VerkäuferAureo & Calicó
Datum28. Mai 2013
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion cgb.fr - 5. Dezember 2012
Verkäufercgb.fr
Datum5. Dezember 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion JMPG - 2. Dezember 2012
VerkäuferJMPG
Datum2. Dezember 2012
ErhaltungDETAILS
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 11. Mai 2012
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum11. Mai 2012
ErhaltungVG
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1869 BB auf der Auktion Cayón - 26. Februar 2010
VerkäuferCayón
Datum26. Februar 2010
ErhaltungXF
Preis
