50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1162, welches bei iNumis für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.

Erhaltung AU (1) XF (10) VF (7) F (2) VG (1) Erhaltung (slab) AU58 (1) XF40 (5) VF30 (2) DETAILS (1) Service PCGS (2) PCG (1)