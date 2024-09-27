FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1869 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Aureo & Calicó, S.L.
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,800,000
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1869
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1869 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1162, welches bei iNumis für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. März 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungF
Preis
307 $
Preis in Auktionswährung 280 EUR
