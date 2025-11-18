flag
50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,900,892

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1865
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:70 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (13)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 574755, welches bei cgb.fr für 215 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion cgb.fr - 18. November 2025
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
174 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Russiancoin - 23. Januar 2025
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Januar 2025
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Russiancoin - 3. Oktober 2024
VerkäuferRussiancoin
Datum3. Oktober 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion cgb.fr - 28. April 2020
Verkäufercgb.fr
Datum28. April 2020
ErhaltungMS64
Preis
233 $
Preis in Auktionswährung 215 EUR
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion MDC Monaco - 15. November 2018
VerkäuferMDC Monaco
Datum15. November 2018
ErhaltungMS67 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2018
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 17. Oktober 2018
VerkäuferStack's
Datum17. Oktober 2018
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 20. August 2018
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 20. August 2018
VerkäuferStack's
Datum20. August 2018
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 14. Mai 2018
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Stack's - 14. Mai 2018
VerkäuferStack's
Datum14. Mai 2018
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Katz - 25. Februar 2018
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Aurea - 4. April 2017
VerkäuferAurea
Datum4. April 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion WAG - 2. Oktober 2016
VerkäuferWAG
Datum2. Oktober 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion WAG - 8. Mai 2016
VerkäuferWAG
Datum8. Mai 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungXF
Preis
