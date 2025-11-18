50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 574755, welches bei cgb.fr für 215 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2020.

