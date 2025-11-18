FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1865 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Monnaies d'Antan
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,900,892
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1865
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:70 USD
Auktionspreise (13)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 574755, welches bei cgb.fr für 215 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. April 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Verkäufercgb.fr
Datum18. November 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
174 $
Preis in Auktionswährung 150 EUR
