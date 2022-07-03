flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC3,500,433

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (8)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2003, welches bei Veilinghuis Eeckhout bvba für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2011.

Erhaltung
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungVF
Preis
23 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 3. Juli 2022
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. Juli 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 26. Dezember 2021
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum26. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Numismatica Ferrarese - 15. Dezember 2019
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum15. Dezember 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Nomisma - 12. Dezember 2017
VerkäuferNomisma
Datum12. Dezember 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Teutoburger - 27. Mai 2017
VerkäuferTeutoburger
Datum27. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Nomisma - 10. Mai 2017
VerkäuferNomisma
Datum10. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 K auf der Auktion Nomisma - 25. März 2015
VerkäuferNomisma
Datum25. März 2015
ErhaltungVF
Preis
