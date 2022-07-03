FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: MDC Monaco
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC3,500,433
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20 USD
Auktionspreise (8)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2003, welches bei Veilinghuis Eeckhout bvba für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2011.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum3. Juli 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
26 $
Preis in Auktionswährung 25 EUR
VerkäuferNumismatica Ferrarese
Datum26. Dezember 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte