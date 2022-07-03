50 Centime 1866 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2003, welches bei Veilinghuis Eeckhout bvba für 24 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2011.

Erhaltung XF (1) VF (5) Keine Note (2)