flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1864 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1864 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1864 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Katz Auction

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,625,849

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1864 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (40)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 328, welches bei iNumis für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Dezember 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Coins NB - 13. September 2025
VerkäuferCoins NB
Datum13. September 2025
ErhaltungVF
Preis
9 $
Preis in Auktionswährung 8 EUR
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Coins NB - 23. November 2024
VerkäuferCoins NB
Datum23. November 2024
ErhaltungAU
Preis
8 $
Preis in Auktionswährung 8 EUR
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Heritage - 8. April 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. April 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Katz - 25. Februar 2024
VerkäuferKatz
Datum25. Februar 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 31. August 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum31. August 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 25. Mai 2023
VerkäuferRussiancoin
Datum25. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion cgb.fr - 6. Dezember 2022
Verkäufercgb.fr
Datum6. Dezember 2022
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 10. November 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum10. November 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 12. Mai 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum12. Mai 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 24. Februar 2022
VerkäuferRussiancoin
Datum24. Februar 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion V. GADOURY - 3. September 2021
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. September 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 27. Mai 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum27. Mai 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 11. März 2021
VerkäuferRussiancoin
Datum11. März 2021
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Palombo - 12. Dezember 2020
VerkäuferPalombo
Datum12. Dezember 2020
ErhaltungMS66 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 23. Juli 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum23. Juli 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2020
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Stack's - 25. Juni 2020
VerkäuferStack's
Datum25. Juni 2020
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 9. April 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum9. April 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion V. GADOURY - 3. April 2020
VerkäuferV. GADOURY
Datum3. April 2020
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 BB auf der Auktion Russiancoin - 28. November 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum28. November 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1864Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen