50 Centime 1864 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 328, welches bei iNumis für 420 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 11. Dezember 2012.

