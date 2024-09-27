flag
50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,827,936

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1864
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (10)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 825970, welches bei cgb.fr für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion cgb.fr - 6. Juni 2023
Verkäufercgb.fr
Datum6. Juni 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
332 $
Preis in Auktionswährung 310 EUR
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion Cayón - 22. Dezember 2022
VerkäuferCayón
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion FEYDEAU BOURSE - 18. Februar 2022
VerkäuferFEYDEAU BOURSE
Datum18. Februar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion iNumis - 24. November 2019
VerkäuferiNumis
Datum24. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion iNumis - 14. Oktober 2014
VerkäuferiNumis
Datum14. Oktober 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1864 K auf der Auktion iNumis - 23. März 2012
VerkäuferiNumis
Datum23. März 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
