50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 825970, welches bei cgb.fr für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.

Erhaltung AU (2) XF (6) VF (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (2) Service PCGS (3)