50 Centime 1864 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,827,936
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1864
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionspreise (10)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 825970, welches bei cgb.fr für 310 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2023.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
56 $
Preis in Auktionswährung 50 EUR
