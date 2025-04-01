flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC400,259

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1855
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (17)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Patrick Guillard Collection für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 28. Mai 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS61
Preis
397 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 1. April 2025
Verkäufercgb.fr
Datum1. April 2025
ErhaltungXF
Preis
124 $
Preis in Auktionswährung 115 EUR
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion MDC Monaco - 30. November 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum30. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Coins NB - 5. Oktober 2024
VerkäuferCoins NB
Datum5. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 3. Juni 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum3. Juni 2024
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 23. Oktober 2023
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungMS61
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 8. März 2022
Verkäufercgb.fr
Datum8. März 2022
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 22. November 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 23. Mai 2015
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum23. Mai 2015
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion iNumis - 10. März 2015
VerkäuferiNumis
Datum10. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Rauch - 12. Dezember 2014
VerkäuferRauch
Datum12. Dezember 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Jean ELSEN - 13. September 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum13. September 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion cgb.fr - 18. Juni 2014
Verkäufercgb.fr
Datum18. Juni 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1855 A auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungXF
Preis
******
