50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC400,259
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1855
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (17)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Patrick Guillard Collection für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum28. Mai 2025
ErhaltungMS61
Preis
397 $
Preis in Auktionswährung 350 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum22. November 2015
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
