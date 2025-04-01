50 Centime 1855 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1855 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 193, welches bei Patrick Guillard Collection für 350 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Mai 2025.

Erhaltung UNC (7) AU (2) XF (7) VF (1) Erhaltung (slab) MS62 (2) MS61 (5) AU55 (1) Service PCGS (3)