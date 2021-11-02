flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Monnaies d'Antan

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC4,691,729

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1867
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteBordeaux
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (15)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1398, welches bei Monnaies d'Antan für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
117 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 28. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum28. Juni 2025
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
129 $
Preis in Auktionswährung 110 EUR
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS65 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 22. Juni 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum22. Juni 2024
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 3. Dezember 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungMS64 GENI
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion cgb.fr - 26. April 2022
Verkäufercgb.fr
Datum26. April 2022
ErhaltungMS62
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion iNumis - 2. November 2021
VerkäuferiNumis
Datum2. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion Inasta - 8. Oktober 2020
VerkäuferInasta
Datum8. Oktober 2020
ErhaltungVF
Preis
******
******
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 17. Mai 2014
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum17. Mai 2014
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1867 K auf der Auktion Monnaies d'Antan - 14. Mai 2011
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum14. Mai 2011
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
******
