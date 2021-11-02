FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC4,691,729
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1867
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteBordeaux
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (15)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1398, welches bei Monnaies d'Antan für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.
