50 Centime 1867 K "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1867 mit Markierung K. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Bordeaux geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1398, welches bei Monnaies d'Antan für 380 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. Mai 2011.

Erhaltung UNC (10) AU (3) XF (1) VF (1) Erhaltung (slab) MS66 (1) MS65 (2) MS64 (4) MS63 (1) MS62 (2) Service PCGS (8) GENI (1)