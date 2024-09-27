flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Patrick Guillard Collection

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,631,861

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1857
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4738, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Mai 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 15. September 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum15. September 2025
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 12. Februar 2025
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum12. Februar 2025
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 4. Dezember 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum4. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. November 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion NumisCorner - 27. September 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 10. September 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum10. September 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 6. Juni 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum6. Juni 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion NumisCorner - 26. April 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum26. April 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 9. April 2024
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum9. April 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 31. Oktober 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum31. Oktober 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 1. August 2023
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum1. August 2023
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Münzen Gut-Lynt - 25. Juni 2023
VerkäuferMünzen Gut-Lynt
Datum25. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
77 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion CHS Basel Numismatics - 11. Dezember 2022
VerkäuferCHS Basel Numismatics
Datum11. Dezember 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 26. November 2022
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 30. September 2022
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU55
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Auction World - 21. Oktober 2018
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Beaussant Lefèvre - 1. Juni 2018
VerkäuferBeaussant Lefèvre
Datum1. Juni 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Coinhouse - 16. Dezember 2017
VerkäuferCoinhouse
Datum16. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion Jean ELSEN - 13. September 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum13. September 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion iNumis - 18. März 2014
VerkäuferiNumis
Datum18. März 2014
ErhaltungVF
Preis
Frankreich 50 Centime 1857 A auf der Auktion NOONANS - 27. Januar 2026
VerkäuferNOONANS
Datum27. Januar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
