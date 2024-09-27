FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,631,861
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1857
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:35 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4738, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Mai 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum27. September 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum26. November 2022
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum30. September 2022
ErhaltungAU55
Preis
VerkäuferAuction World
Datum21. Oktober 2018
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
12
