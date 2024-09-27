50 Centime 1857 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1857 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4738, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 288 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 27. Mai 2012.

