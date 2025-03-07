flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,549,468

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1862
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:110 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1862 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (25)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1862 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 429, welches bei cgb.fr für 192 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. Dezember 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungMS63 NGC
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 140 EUR
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
117 $
Preis in Auktionswährung 100 EUR
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 11. Juli 2025
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. Juli 2025
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Künker - 7. März 2025
VerkäuferKünker
Datum7. März 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungMS63
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 9. September 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum9. September 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion NumisCorner - 16. Juni 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum16. Juni 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion AB Philea & Myntkompaniet - 9. März 2024
VerkäuferAB Philea & Myntkompaniet
Datum9. März 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Patrick Guillard Collection - 20. Februar 2024
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum20. Februar 2024
ErhaltungAU50
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Monnaies d'Antan - 27. November 2021
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum27. November 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Jean ELSEN - 11. September 2021
VerkäuferJean ELSEN
Datum11. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Pruvost - 30. Mai 2021
VerkäuferPruvost
Datum30. Mai 2021
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 9. Oktober 2018
VerkäuferiNumis
Datum9. Oktober 2018
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Teutoburger - 6. Dezember 2014
VerkäuferTeutoburger
Datum6. Dezember 2014
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Jean ELSEN - 13. September 2014
VerkäuferJean ELSEN
Datum13. September 2014
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion ICE - 17. Mai 2014
VerkäuferICE
Datum17. Mai 2014
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Grün - 15. November 2013
VerkäuferGrün
Datum15. November 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion cgb.fr - 5. Dezember 2012
Verkäufercgb.fr
Datum5. Dezember 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1862 A auf der Auktion Goldberg - 31. Mai 2012
VerkäuferGoldberg
Datum31. Mai 2012
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
