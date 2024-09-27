FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1864 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Patrick Guillard Collection
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC7,597,756
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1864
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionspreise (40)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 561, welches bei Editions V. GADOURY für 170 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferPatrick Guillard Collection
Datum11. November 2024
ErhaltungMS64
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
VerkäuferStephen Album
Datum11. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
12
