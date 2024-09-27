50 Centime 1864 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1864 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 561, welches bei Editions V. GADOURY für 170 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 2. Dezember 2017.

