50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)
Spezifikation
- MetallSilber (0,900)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC1,436,299
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1856
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteParis
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4100 USD
Auktionspreise (19)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 773, welches bei Maison Palombo für 14.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
688 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
