50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 773, welches bei Maison Palombo für 14.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

