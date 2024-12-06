flag
50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber (0,900)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0723 oz) 2,25 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC1,436,299

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1856
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:390 USD
Durchschnittspreis (PROOF):4100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1856 A "Typ 1853-1863" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1856 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 773, welches bei Maison Palombo für 14.500 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2016.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
688 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion NumisCorner - 6. Dezember 2024
VerkäuferNumisCorner
Datum6. Dezember 2024
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
688 $
Preis in Auktionswährung 650 EUR
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Katz - 14. April 2024
VerkäuferKatz
Datum14. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Olivier Goujon - 12. Mai 2023
VerkäuferOlivier Goujon
Datum12. Mai 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Tauler & Fau - 6. März 2023
VerkäuferTauler & Fau
Datum6. März 2023
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion MDC Monaco - 4. Juni 2022
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Juni 2022
ErhaltungPF62 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion cgb.fr - 7. Dezember 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungMS60
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion WAG - 16. Februar 2020
VerkäuferWAG
Datum16. Februar 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Schulman - 1. März 2018
VerkäuferSchulman
Datum1. März 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Palombo - 22. Oktober 2016
VerkäuferPalombo
Datum22. Oktober 2016
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion iNumis - 13. Oktober 2015
VerkäuferiNumis
Datum13. Oktober 2015
ErhaltungAU
Preis
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Stack's - 14. Januar 2015
VerkäuferStack's
Datum14. Januar 2015
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Heritage - 24. April 2014
VerkäuferHeritage
Datum24. April 2014
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion SINCONA - 16. Oktober 2013
VerkäuferSINCONA
Datum16. Oktober 2013
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion SINCONA - 29. Mai 2013
VerkäuferSINCONA
Datum29. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Heritage - 11. September 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2012
ErhaltungPF64 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Palombo - 27. November 2011
VerkäuferPalombo
Datum27. November 2011
ErhaltungSP63 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1856 A auf der Auktion Stack's - 10. Dezember 2009
VerkäuferStack's
Datum10. Dezember 2009
ErhaltungPROOF
Preis
******
