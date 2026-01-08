FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940
50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)
Foto von: Russiancoin
Spezifikation
- MetallSilber (0,835)
- Gewicht2,5 g
- Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
- Durchmesser18 mm
- RandGeriffelter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
- Auflage UNC5,255,966
Beschreibung
- LandFrankreich
- ZeitraumNapoleon III
- Wertangabe50 Centime
- Jahr1866
- Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
- MünzstätteStraßburg
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionspreise (27)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64465, welches bei Heritage Auctions für 2.064 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
Preis
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Preis
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Preis
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungUNC
Preis
Preis
VerkäuferChaponnière
Datum26. November 2014
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
Preis
