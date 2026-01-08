flag
50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: Russiancoin

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC5,255,966

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1866
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteStraßburg
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (27)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64465, welches bei Heritage Auctions für 2.064 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 8. Januar 2026
VerkäuferRussiancoin
Datum8. Januar 2026
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion MDC Monaco - 31. August 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum31. August 2025
ErhaltungAU
Preis
35 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Artemide Aste - 4. Mai 2025
VerkäuferArtemide Aste
Datum4. Mai 2025
ErhaltungUNC
Preis
153 $
Preis in Auktionswährung 135 EUR
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Klondike Auction - 21. November 2024
VerkäuferKlondike Auction
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion MDC Monaco - 4. Mai 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum4. Mai 2024
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Monnaies d'Antan - 25. November 2023
VerkäuferMonnaies d'Antan
Datum25. November 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Heritage - 22. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Heritage - 22. September 2022
VerkäuferHeritage
Datum22. September 2022
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion KM NUMIS - 15. Juni 2022
VerkäuferKM NUMIS
Datum15. Juni 2022
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 15. Oktober 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum15. Oktober 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 30. April 2020
VerkäuferRussiancoin
Datum30. April 2020
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Heritage - 21. Januar 2020
VerkäuferHeritage
Datum21. Januar 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Russiancoin - 31. Oktober 2019
VerkäuferRussiancoin
Datum31. Oktober 2019
ErhaltungKeine Note
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. Dezember 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Dezember 2016
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Emporium Hamburg - 13. Mai 2016
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum13. Mai 2016
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Artemide Aste - 5. August 2015
VerkäuferArtemide Aste
Datum5. August 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Artemide Aste - 18. Februar 2015
VerkäuferArtemide Aste
Datum18. Februar 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Chaponnière - 26. November 2014
VerkäuferChaponnière
Datum26. November 2014
ErhaltungMS66 PCGS
Preis
******
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion iNumis - 22. Oktober 2013
VerkäuferiNumis
Datum22. Oktober 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Frankreich 50 Centime 1866 BB auf der Auktion Coins.ee - 20. Januar 2026
VerkäuferCoins.ee
Datum20. Januar 2026
ErhaltungAU
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
