50 Centime 1866 BB "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1866 mit Markierung BB. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Straßburg geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 64465, welches bei Heritage Auctions für 2.064 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. September 2022.

