50 Centime 1865 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 354, welches bei Maison Palombo für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung UNC (12) AU (3) XF (3) VF (1) Erhaltung (slab) MS67 (3) MS66 (1) MS65 (2) MS63 (1) MS62 (1) Service NGC (6) GENI (1)