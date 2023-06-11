flag
FrankreichZeitraum:1775-1940 1775-1940

50 Centime 1865 A "Typ 1864-1869" (Frankreich, Napoleon III)

Avers 50 Centime 1865 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon IIIRevers 50 Centime 1865 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III

Foto von: MDC Monaco

Spezifikation

  • MetallSilber (0,835)
  • Gewicht2,5 g
  • Reines Silber (0,0671 oz) 2,0875 g
  • Durchmesser18 mm
  • RandGeriffelter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
  • Auflage UNC7,397,612

Beschreibung

  • LandFrankreich
  • ZeitraumNapoleon III
  • Wertangabe50 Centime
  • Jahr1865
  • Name & RolleNapoleon III (Kaiser von Frankreich)
  • MünzstätteParis
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:240 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 50 Centime 1865 A "Typ 1864-1869" - Silbermünze Wert - Frankreich, Napoleon III
Auktionspreise (19)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der französischen Münze 50 Centime 1865 mit Markierung A. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Napoleon III und wurde vom Münzamt in Paris geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 354, welches bei Maison Palombo für 1.200 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. Januar 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion MDC Monaco - 9. März 2024
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. März 2024
ErhaltungMS62 GENI
Preis
77 $
Preis in Auktionswährung 70 EUR
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion cgb.fr - 23. Januar 2024
Verkäufercgb.fr
Datum23. Januar 2024
ErhaltungMS63
Preis
179 $
Preis in Auktionswährung 165 EUR
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion MDC Monaco - 11. Oktober 2023
VerkäuferMDC Monaco
Datum11. Oktober 2023
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Katz - 11. Juni 2023
VerkäuferKatz
Datum11. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Pruvost - 15. April 2023
VerkäuferPruvost
Datum15. April 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Palombo - 28. Januar 2023
VerkäuferPalombo
Datum28. Januar 2023
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Katz - 22. Dezember 2022
VerkäuferKatz
Datum22. Dezember 2022
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion cgb.fr - 7. Dezember 2021
Verkäufercgb.fr
Datum7. Dezember 2021
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion MDC Monaco - 29. Oktober 2020
VerkäuferMDC Monaco
Datum29. Oktober 2020
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Coinhouse - 29. März 2020
VerkäuferCoinhouse
Datum29. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Coinhouse - 15. Dezember 2018
VerkäuferCoinhouse
Datum15. Dezember 2018
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion WAG - 6. Mai 2018
VerkäuferWAG
Datum6. Mai 2018
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion MDC Monaco - 1. Dezember 2017
VerkäuferMDC Monaco
Datum1. Dezember 2017
ErhaltungXF
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion iNumis - 7. Juni 2016
VerkäuferiNumis
Datum7. Juni 2016
ErhaltungUNC
Preis
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Heritage - 26. März 2015
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Heritage - 26. März 2015
VerkäuferHeritage
Datum26. März 2015
ErhaltungMS65 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Heritage Eur - 29. November 2014
VerkäuferHeritage Eur
Datum29. November 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion CNG - 2. August 2014
VerkäuferCNG
Datum2. August 2014
ErhaltungMS67 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Heritage Eur - 24. Mai 2014
VerkäuferHeritage Eur
Datum24. Mai 2014
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Künker - 8. März 2005
VerkäuferKünker
Datum8. März 2005
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Frankreich 50 Centime 1865 A auf der Auktion Van Acker Coin Auctions - 7. Februar 2026
VerkäuferVan Acker Coin Auctions
Datum7. Februar 2026
ErhaltungXF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankreichMünzkatalog von Napoleon IIIMünzen aus von Frankreich 1865Alle Französische MünzenFranzösische Silber MünzenFranzösische Münzen 50 CentimeNumismatische Auktionen