flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

Monedas de oro 20 francos de la Confederación - Suiza

type-coin
type-coin

20 francos 1883-1896

AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1883250,00013081886250,00022171887B176041888B4,22422131889B100,00021181890B125,00001041891B100,0001991892B100,00011031893B100,00011211893BPequeña cruz punzonada25061894B121,0000941895B200,00021341895BPequeña cruz punzonada19041896B400,0004406
type-coin
type-coin

20 francos 1897-1935

Vreneli
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1897B400,0000911897BPequeña cruz punzonada29051898B400,0000911899B300,0000491900B400,0000541901B500,0000421902B600,0000711903B200,0000351904B100,0000551905B100,0000451906B100,0000471907B150,0001441908B355,0001501909B400,0000611910B375,0000611911B350,0000541912B450,0000671913B700,0001811914B700,0001871915B750,00011431916B300,0000891922B2,783,67801981925B400,0001691926B50,00012391927B5,015,00013691930B3,371,76422911935B175,0000141935LBReacuñación (1945-1947)20,008,8135891
type-coin
type-coin

20 francos 1947-1949

Vreneli
AñoMarcaDescripciónAcuñación UNCVentasVentas
1947B9,200,00034751949B10,000,0001307
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de SuizaCatálogo de monedas de la ConfederaciónTodas monedas suizassuizas monedas con valor nominal 20 francosSubastas numismáticas