SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1898 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1898 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1898 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Noble Numismatics Pty Ltd

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC400,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1898
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1898 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2887 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 16909. La subasta tuvo lugar el 20 de octubre de 2020.

Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Leu - 8 de septiembre de 2025
VendedorLeu
Fecha8 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
551 $
Precio en la divisa de la subasta 440 CHF
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Leu - 10 de julio de 2025
VendedorLeu
Fecha10 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Casa de Subastas de Madrid - 4 de julio de 2025
VendedorCasa de Subastas de Madrid
Fecha4 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta COINSNET - 24 de mayo de 2025
VendedorCOINSNET
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Leu - 17 de marzo de 2025
VendedorLeu
Fecha17 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Katz - 12 de febrero de 2025
VendedorKatz
Fecha12 de febrero de 2025
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 29 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha29 de enero de 2025
ConservaciónMS65 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Coin Cabinet - 21 de enero de 2025
VendedorCoin Cabinet
Fecha21 de enero de 2025
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 10 de diciembre de 2024
VendedorAureo & Calicó
Fecha10 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Jerzykowski - 8 de diciembre de 2024
VendedorJerzykowski
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Heritage - 10 de octubre de 2024
VendedorHeritage
Fecha10 de octubre de 2024
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Mowbray Collectables - 20 de septiembre de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha20 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Auction World - 14 de julio de 2024
VendedorAuction World
Fecha14 de julio de 2024
ConservaciónMS65 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Suiza 20 francos 1898 B "Vreneli" en subasta Katz - 28 de junio de 2024
VendedorKatz
Fecha28 de junio de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1898. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1898. B. "Vreneli" es de 530 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1898. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1898 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1898. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1898, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

