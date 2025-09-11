flag
SuizaPeríodo:1850-2022 1850-2022

20 francos 1905 B "Vreneli" (Suiza, Confederación)

Anverso 20 francos 1905 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, ConfederaciónReverso 20 francos 1905 B "Vreneli" - valor de la moneda de oro - Suiza, Confederación

Foto hecha por: Aureo & Calicó, S.L.

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,900)
  • Peso6,45 g
  • Oro puro (0,1866 oz) 5,805 g
  • Diámetro21 mm
  • CantoCalado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC100,000

Descripción

  • PaísSuiza
  • PeríodoConfederación
  • Valor nominal20 francos
  • Año1905
  • Casa de monedaBerna
  • PropósitoCirculación
Precios de subastas (45)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda suiza de 20 francos de 1905 "Vreneli" con marca de ceca B. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de la Confederación. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3591 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 12211. La subasta tuvo lugar el 26 de octubre de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 15 de junio de 2025
VendedorAuctiones
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónXF
Precio
615 $
Precio en la divisa de la subasta 500 CHF
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Montenegro - 13 de junio de 2025
VendedorMontenegro
Fecha13 de junio de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 30 de marzo de 2025
VendedorErwin Dietrich
Fecha30 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
681 $
Precio en la divisa de la subasta 600 CHF
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 7 de julio de 2024
VendedorErwin Dietrich
Fecha7 de julio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Bolaffi - 10 de junio de 2024
VendedorBolaffi
Fecha10 de junio de 2024
ConservaciónAU
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Heritage - 19 de marzo de 2024
VendedorHeritage
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Leu - 26 de febrero de 2024
VendedorLeu
Fecha26 de febrero de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Sima Srl - 20 de octubre de 2023
VendedorSima Srl
Fecha20 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Leu - 13 de julio de 2023
VendedorLeu
Fecha13 de julio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Coinhouse - 25 de junio de 2023
VendedorCoinhouse
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Stack's - 3 de marzo de 2023
VendedorStack's
Fecha3 de marzo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Heritage - 2 de febrero de 2023
VendedorHeritage
Fecha2 de febrero de 2023
ConservaciónMS64 PCGS
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 4 de diciembre de 2022
VendedorErwin Dietrich
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 4 de diciembre de 2022
VendedorErwin Dietrich
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Erwin Dietrich - 4 de diciembre de 2022
VendedorErwin Dietrich
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 16 de noviembre de 2022
VendedorAureo & Calicó
Fecha16 de noviembre de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Auctiones - 18 de septiembre de 2022
VendedorAuctiones
Fecha18 de septiembre de 2022
ConservaciónAU
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta VL Nummus - 13 de marzo de 2022
VendedorVL Nummus
Fecha13 de marzo de 2022
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Rauch - 6 de marzo de 2022
VendedorRauch
Fecha6 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
******
Suiza 20 francos 1905 B "Vreneli" en subasta Aureo & Calicó - 15 de septiembre de 2021
VendedorAureo & Calicó
Fecha15 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de orode de la Confederación de 20 francos del 1905. B. "Vreneli"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 20 francos del 1905. B. "Vreneli" es de 470 USD. La moneda contiene 5,805 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 685,64 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 20 francos del 1905. "Vreneli" con letras B?

La información sobre el precio actual de la moneda suiza de 20 francos del 1905 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 20 francos del 1905. B. "Vreneli"?

Para vender 20 francos del 1905, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

